Frosinone – Ufficio Europa, al via i City Lab del progetto PerForma PA

Grande partecipazione, nella sede comunale di Frosinone, per il primo incontro formativo del progetto “PerForma PA – Pianificazione strategica e intelligenza artificiale: cooperazione e innovazione per il governo del territorio”, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico sostenuto dall’Unione Europea – NextGenerationEU. Il City Lab è stato aperto dall’indirizzo di saluto del vicesindaco di Frosinone, Antonio Scaccia.

PerformaPA coinvolge gli undici Comuni associati – Frosinone capofila con Alatri, Arnara, Ceccano, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Supino, Torrice e Veroli – e rappresenta il primo progetto finanziato direttamente nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Europa associato, oggi pienamente operativo come modello territoriale di cooperazione tra enti locali.

Il percorso formativo per i dipendenti comunali, promosso da ANCI Lazio in collaborazione con ANCI Toscana, è finalizzato al rafforzamento delle competenze amministrative e della capacità di programmazione strategica degli enti locali.

Il programma si articolerà in cinque City Lab, per un totale di 25 ore complessive, tra Frosinone, Alatri, Veroli e Ferentino.

Il primo City Lab è stato dedicato alla “Pianificazione strategica intercomunale”, approfondendo temi quali il co-design territoriale, la cooperazione tra enti, la governance collaborativa e l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nei processi amministrativi e decisionali. “L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione – ha dichiarato l’assessore al ramo Maria Teresa Spaziani Testa nel proprio intervento – rappresentano strumenti sempre più centrali per rendere la pubblica amministrazione più efficiente, moderna e vicina ai cittadini”.

L’Ufficio Europa associato si conferma così come una struttura territoriale condivisa capace di mettere in rete competenze, risorse e progettualità, favorendo una programmazione coordinata e una maggiore capacità di accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali.

“L’avvio delle attività formative di PerForma PA – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – conferma la crescita dell’Ufficio Europa associato e la validità di un modello di cooperazione tra Comuni che punta a rafforzare la capacità amministrativa e progettuale degli enti locali, creando nuove opportunità per cittadini e imprese”.

“L’Ufficio Europa associato – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente di Frosinone Antonio Scaccia – rappresenta un’esperienza concreta di collaborazione istituzionale capace di rafforzare e di favorire una programmazione sempre più efficace e condivisa a beneficio del territorio e delle comunità”.

“La grande partecipazione registrata già dal primo City Lab conferma la volontà delle amministrazioni di investire nella formazione, nell’innovazione e nel rafforzamento delle competenze della pubblica amministrazione – ha dichiarato il consigliere delegato all’Ufficio Europa Marco Ferrara – attraverso la realizzazione di progettualità condivise”.