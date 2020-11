Frosinone, ufficializzato il nuovo direttivo di Gioventù Nazionale

È stato ufficializzato il nuovo direttivo di Gioventù Nazionale Frosinone, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Marco Ferratti, Manuela Cimaroli e Alessandra Vona, affiancheranno il presidente Fernando Incitti, da poco entrato in FDI.

”Sono onorata di essere al fianco di Fernando in questa grande sfida che ci vede impegnati nel creare un’alternativa identitaria per la città di Frosinone, capoluogo della nostra meravigliosa Ciociaria – ha dichiarato Manuela Cimaroli – Siamo giovani di destra che non vogliono cedere alla retorica della fine della società, che non vogliono credere che tutto sia finito e che non ci sia spazio per la meritocrazia, la coerenza, l’umiltà e la voglia di essere al servizio della propria gente – ha continuato Cimaroli – Siamo la destra di popolo, quella che non crede nei lustrini e nelle prebende, che non chiede nulla in cambio se non la fiducia che noi giovani meritiamo di avere, ciò che ci muove è rabbia ed amore, rabbia per la nostra terra violentata da anni di mala politica e amore verso il nostro suolo natio che difenderemo e miglioreremo per noi e per i nostri figli – ha conluso Manuela Cimaroli – Grazie Fernando per la bella opportunità, grazie alla meravigliosa comunità che ci circonda, viva i giovani Italiani”.

”Sono entusiasta di poter contribuire all’interno del direttivo di Gioventù nazionale, un gruppo pronto a valorizzare, promuovere e difendere con coraggio il nostro territorio e il futuro della nostra nazione – ha dichiarato Alessandra Vona – siamo giovani con il fuoco che arde in noi, per me una soddisfazione intraprendere questo cammino con il Presidente Incitti, che da anni è stato un punto di riferimento soprattutto nella crescita dei giovani – ha concluso Vona – auguro a tutti buon lavoro”.

”Sono orgoglioso di far parte di questo progetto – ha dichiarato Marco Ferratti – per me scelta facile quella di seguire e sostenere Fernando Incitti in ogni dove”.

”Sono contento di avere a fianco Marco, Manuela e Alessandra – ha concluso il presidente Fernando Incitti – abbiamo già basi solide, che rafforzeremo e amplieremo con tutti i giovani che ci seguono e che lottano al nostro fianco, e con il nostro lavoro e con la nostra dedizione quotidiana'”.

