Frosinone – Tutto pronto per le elezioni del Consiglio dei Giovani. Al voto il 15 novembre

Consiglio dei Giovani: il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e il consigliere delegato alle politiche giovanili Marco Sordi hanno illustrato stamattina le competenze e le finalità dell’organismo e le modalità di partecipazione alle operazioni di voto, previste il 15 novembre, dalle 10 alle 17, presso la sede comunale di Palazzo Munari. Il termine per la presentazione delle liste è invece fissato al 30 ottobre 2025, presso l’Ufficio Elettorale, in piazza VI Dicembre, entro le ore 15. Erano presenti alla conferenza stampa gli assessori Mario Grieco, Rossella Testa e Laura Vicano, con il consigliere Dino Iannarilli, insieme a numerosi rappresentanti dei giovani che parteciperanno alle elezioni.
“Valorizzare la partecipazione dei giovani significa guardare con fiducia al futuro – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Le ragazze e i ragazzi di oggi dimostrano un impegno forte verso temi cruciali come la scuola, l’ambiente e la sostenibilità, portando avanti con coraggio idee e sensibilità nuove. Spesso, la mia generazione ha dovuto compiere un percorso più lento nell’accogliere certi cambiamenti sotto il profilo della salvaguardia dell’ambiente, tema su cui, invece, sono impegnati tantissimi giovani. Del resto, il cambiamento di mentalità a favore di nuovi concetti di mobilità e di ecosostenibilità non è facile né privo di ostacoli: richiede la capacità di uscire dalla propria zona di comfort e da abitudini consolidate per ottenere dei benefici importanti per la collettività. Grazie a tutti i giovani che contribuiscono, con entusiasmo e spirito di servizio, alla crescita della propria comunità”.
“Il Consiglio comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza che coinvolge tutti i ragazzi tra i 15 e i 25 anni. L’obiettivo è promuovere la loro partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e politica della città, dando spazio e voce alle loro idee, con particolare attenzione alle questioni di interesse giovanile – ha dichiarato il consigliere delegato Marco Sordi – Il Consiglio favorisce la conoscenza dell’attività dell’amministrazione comunale, promuove l’informazione e la cittadinanza attiva, stimola la collaborazione tra i giovani e le istituzioni e sostiene la realizzazione di progetti condivisi anche con altri Comuni. È un segnale importante vedere oggi tanti ragazzi nella casa comunale: la loro presenza è la prova concreta di un desiderio autentico di partecipazione e di responsabilità civica che va promosso e incentivato”. Sul sito istituzionale del Comune di Frosinone (https://comune.frosinone.it/documento_pubblico/consiglio-comunale-dei-giovani/) è possibile scaricare tutta la documentazione necessaria per partecipare alle elezioni.
