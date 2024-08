Frosinone, tutto pronto per la finalissima di Miss Ciociaria

Tutto pronto per la finalissima di Miss Ciociaria, kermesse dedicata alla bellezza giunta all’edizione numero 49. L’evento, organizzato da Giuliana e Donato De Bonis che hanno raccolto l’eredità del papà Tony, si terrà domenica 1° settembre alle 20.30 nella rinnovata e suggestiva piazza Turriziani, inaugurata appena qualche giorno fa.

La serata sarà presentata da Paola Delli Colli, che condurrà i presenti in un viaggio indimenticabile all’insegna della moda e del glamour. La location di piazza Turriziani esalterà infatti la raffinatezza delle collezioni di abiti da sposa, da uomo e da donna che sfileranno sul palco, grazie alla collaborazione con le prestigiose aziende e i marchi del territorio.

La moda donna celebrerà ogni sfumatura di femminilità e di stile, mentre quella maschile incarnerà lo spirito dell’uomo moderno e attento ai particolari.

Il palco di Miss Ciociaria darà spazio inoltre a una serie di performance: dalla danza, con Iolanda Rocchi, al canto, con Clino di Costanzo, Christian Noro, William Imola, passando per l’artista poliedrico Luigi Solli, dj Cresh, la showgirl Giuditta Sorci e Simona Frezza.

La scaletta della manifestazione prevede inoltre il defilé dei più piccoli per l’aggiudicazione della fascia Miss e Mister Ciociaria Baby. A presiedere la giuria del concorso, il re dei paparazzi, Rino Barillari, con Antonella Mastrosanti.

“Con ancora negli occhi e nel cuore le emozioni dell’inaugurazione di mercoledì scorso – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – salutiamo con gioia un nuovo evento che troverà in piazza Turriziani la location più suggestiva: la finalissima di Miss Ciociaria, che fa del glamour e della bellezza il proprio marchio distintivo”.

“La nuova piazza Turriziani – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – tornerà ad ospitare, domenica, un evento che celebrerà l’eleganza della moda e il talento dei partecipanti, coinvolgendo gli spettatori in una serie di performance artistiche a 360 gradi. Del resto, la nuova piazza è stata concepita non solo come un luogo di ritrovo e svago, ma anche come un palcoscenico per gli eventi che animeranno il cuore della nostra città. Il nostro impegno è quello di creare un calendario ricco e variegato, che possa rispondere ai gusti e alle esigenze di tutte le fasce d’età e che sappia celebrare la vitalità della nostra comunità”.

