Frosinone, tutto pronto per la finale di Miss Ciociaria

Domenica 31 agosto alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto a Frosinone si terrà la finale di Miss Ciociaria 2025 & Miss e Mister Ciociaria baby, kermesse giunta alla 50ª edizione.

Un traguardo storico per una manifestazione nata nel 1975 grazie all’intuizione di Tony De Bonis, per valorizzare la bellezza, il talento e le tradizioni del territorio ciociaro. Oggi l’evento è organizzato dai figli Donato e Giuliana.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, tra cui Rino Barillari, affiancato dalla moglie Antonella. Madrine della serata saranno Rachele Frattali, Miss Ciociaria in carica, e Sofia Fratarcangeli, Miss Fratellanza nel Mondo.

“Questa manifestazione è parte della storia della nostra città e del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Giunta alla cinquantesima edizione, rappresenta non solo un appuntamento di costume e spettacolo. La finalissima di Miss Ciociaria, infatti, fa del glamour e della bellezza il proprio marchio distintivo”.

“La città di Frosinone è orgogliosa di ospitare un evento così prestigioso – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – L’obiettivo è di continuare a valorizzare il nostro centro storico anche attraverso appuntamenti che sappiano richiamare il pubblico di ogni età e che sappiano celebrare la vitalità della nostra comunità”.