Frosinone, tutto pronto per “La Bacchetta d’Oro”

Frosinone diventerà la capitale delle bande con il primo festival “La Bacchetta d’Oro”. L’evento, organizzato dall’Unione Musicale Ciociara con il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorati al centro storico di Rossella Testa e alla cultura di Simona Geralico), si terrà sabato 3 maggio nella suggestiva location di piazza Turriziani alle 18.30. Direttore artistico Angelo Bartolini.

L’iniziativa prevederà la sfilata delle bande per i corsi principali del centro storico e un concerto finale, al tramonto, in piazza. Le formazioni partecipanti effettueranno il proprio repertorio in 4 brani oltre a due brani di musica d’insieme (Inno di Mameli, Inno alla Gioia) per il concerto finale.

“Eventi come ‘La Bacchetta d’Oro’ contribuiscono a rendere protagonista una comunità viva, attiva e capace di riscoprire e valorizzare le tradizioni culturali – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – La nostra città si conferma ‘palcoscenico’ ideale per manifestazioni di grande qualità, aperte a tutti e capaci di unire generazioni diverse sotto il segno della musica e della condivisione”.

“Siamo onorati di ospitare questa prima edizione del festival dedicato alle bande – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Anche questa iniziativa rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli per continuare a valorizzare Frosinone alta, in una piazza oggi restituita alla città nella veste di frequentatissima area di socializzazione, aggregazione e condivisione”.

“La banda musicale – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – è la massima espressione di una cultura partecipata e popolare a cui è doveroso dedicare grande attenzione. Attraverso eventi come questo, intendiamo promuovere e valorizzare non solo il talento musicale, ma anche i valori di comunità e tradizione che le bande rappresentano, trasmettendoli alle nuove generazioni, proprio come fa, da sempre, la Banda Cittadina ‘Romagnoli’, vera e propria eccellenza frusinate”.