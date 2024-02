Frosinone, tutto pronto per gli open days del Teatro Vittoria

Tutto pronto per gli open days del Teatro Vittoria, la struttura ubicata nel centro storico del capoluogo che, sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio, sarà restituita alla cittadinanza dopo quasi trent’anni dalla chiusura e dopo l’importante lavoro di riqualificazione iniziato circa due anni fa.

Sabato 3 febbraio, alle 11, si terrà il taglio del nastro. A seguire la conferenza stampa. Apertura fino alle 18 con l’intrattenimento musicale del conservatorio di musica “Refice”. Domenica 4 febbraio l’open day si svolgerà dalle 10 alle 20. In programma, l’intrattenimento musicale del conservatorio di musica “Refice” e i monologhi (ore 18) dell’attore Nicola Masotti.

“L’emozione è tanta – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – La città di Frosinone si riappropria, finalmente, di una struttura che diventerà un nuovo centro di condivisione e fruizione culturale.

L’amministrazione che mi pregio di guidare, infatti, è convinta che l’investimento sulla cultura – che ha anche portato all’acquisizione, all’interno del patrimonio pubblico, del Nestor, attualmente oggetto di lavori di restyling, e alla riqualificazione di quello che sarà il terzo teatro comunale, il Colapietro – crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, costituendo, inoltre, un elemento di identità e di coesione sociale importantissimo, specie per le giovani generazioni”.

A seguito dell’acquisizione avvenuta nel 2012 con l’amministrazione Ottaviani, la ristrutturazione e il recupero funzionale dell’immobile sono stati finanziati con un contributo regionale risalente al 2017 e con la compartecipazione dell’amministrazione comunale per la quota di competenza, per un importo complessivo del progetto di oltre un milione di euro.

