Frosinone, tutto pronto per “Ciociaria in musica”

Tutto pronto per “Ciociaria in musica”, alla Villa Comunale, patrocinato dal Comune di Frosinone (assessorato a cultura e turismo di Simona Geralico), domenica 14 settembre. Dalla mattina, intrattenimento musicale; dalle ore 16.30, street food, mercatino artigianato, mostre, fiera del disco. Alle 21.30, l’atteso concerto live con The E-Street Lounge e Zerbo, con il tributo a Bruce Springsteen: nel corso della serata la band ripercorrerà insieme al pubblico presente una carriera lunga mezzo secolo. Dopo il concerto, discoteca 80-90 con Daniele Pullo.

“’Ciociaria in musica’ rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio per valorizzare la cultura a 360 gradi, promuovendo inoltre attività di socializzazione e aggregazione – ha dichiarato l’assessore Geralico – Siamo orgogliosi di poter ospitare questo evento a Frosinone e di offrire alla comunità una giornata ricca di iniziative pensate per tutte le età, con tanta musica e arte”