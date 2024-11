Frosinone, tutti gli eventi di domenica a Piazza Turriziani

Domenica ricca di eventi a Piazza Turriziani, tutti patrocinati dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato al centro storico di Rossella Testa.

La splendida location nel centro storico del capoluogo ospiterà, infatti, il nuovo appuntamento con “Artigiani nel Borgo a Frosinone Alta”, dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’omonima associazione, si terrà ogni prima domenica del mese.

Dalle ore 11 e dalle ore 16, per l’Ica winter tour, si esibirà dal vivo The Ica brothers band, con un mix di grandi classici musicali italiani e internazionali.

Sempre in piazza Turriziani, dalle 10 alle 11, dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16 si terrà il laboratorio didattico gratuito per bambini intitolato “Incontriamo le api a Frosinone alta”, a cura dell’associazione Aspa. Sarà possibile scoprire come vivono le api e quanto sono importanti, assaggiando anche i prodotti dell’alveare.

“Frosinone Alta conferma la propria vocazione ad ospitare eventi di grande spessore – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – Gli eventi in programma domenica, infatti, rientrano nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli per continuare a valorizzare l’area più antica della città, in una piazza oggi restituita alla città nella veste di frequentatissima area di socializzazione, aggregazione e condivisione”.

COMUNICATO STAMPA