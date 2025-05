Frosinone, tutela salute pubblica, decoro e sicurezza per lo Scalo: l’ordinanza

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha emanato un’apposita ordinanza diretta alla tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana, del decoro e dell’ambiente nel territorio urbano del quartiere Scalo. L’area interessata è compresa tra Piazza Alessandro Kambo, Piazza Pertini, Via Pietro Mascagni, Via Don Minzoni, Via Giacomo Puccini, via Licinio Refice (tratto adiacente la linea ferroviaria), Via Claudio Monteverdi, Via Sacra Famiglia, Viale Giuseppe Verdi fino all’incrocio con Via Cosenza.

Dal 1° giugno al 30 settembre 2025, all’interno dell’area indicata, è fatto divieto di

vendita di qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica in contenitori di vetro o latta per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, attività artigianali, dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo; divieto di consumo in luogo pubblico, ovvero all’esterno dei locali, ad eccezione delle aree appositamente allestite ed autorizzate al consumo di cibo e bevande, di qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e superalcolica in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare e/o disperdere i contenitori di cibo, durante l’arco dell’intera giornata. Vietato anche indugiare all’aperto e su aree pubbliche, con contenitori in vetro e alluminio, contenenti bevande di qualsiasi genere, e/o girovagare su strade, piazze e comunque sulle aree pubbliche in argomento con detti oggetti durante l’arco dell’intera giornata.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Questore. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=69385.

