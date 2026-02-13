Frosinone, tutela dei consumatori: proposta al Consiglio comunale

Il settore sviluppo economico e Suap, su indirizzo dell’Assessore alle Attività Produttive Mario Grieco, ha predisposto una proposta di deliberazione per avviare l’iter che porti all’esame della stessa da parte del Consiglio comunale, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e la piena trasparenza sull’origine dei prodotti agroalimentari.

L’obiettivo è giungere all’adozione di un documento formale e condiviso dall’intero Consiglio, con il quale impegnare il Sindaco, o suo delegato, ad attivarsi presso l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) affinché l’Associazione si faccia promotrice, nelle sedi istituzionali competenti, delle necessarie iniziative volte alla revisione della disciplina europea in materia di origine non preferenziale delle merci nel settore agroalimentare.

In particolare, la proposta mira a sollecitare la modifica dell’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), che disciplina i criteri di individuazione dell’origine non preferenziale, prevedendo per i prodotti agricoli e alimentari una disciplina speciale in materia di determinazione dell’origine. Si propone, conseguentemente, che per tali prodotti l’origine sia individuata sulla base del luogo di provenienza delle materie prime, in coerenza con i principi di trasparenza e corretta informazione al consumatore previsti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011.

In questo modo, il Comune sostiene la campagna portata avanti da Coldiretti a livello nazionale sul tema della chiarezza delle etichette e della corretta informazione al cittadino. L’attuale disciplina, infatti, consente di attribuire l’origine di un prodotto al Paese in cui avviene l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, anche qualora le materie prime provengano da altri Stati. Tale meccanismo, pur coerente con la normativa doganale vigente, può determinare effetti che incidono sulla percezione dell’effettiva provenienza degli ingredienti, con possibili ricadute in termini di trasparenza verso il consumatore.

«L’obiettivo – ha dichiarato l’Assessore Grieco – è la tutela dei consumatori e la salvaguardia della salute pubblica».

«La trasparenza sull’origine dei prodotti alimentari rappresenta un diritto dei cittadini e un principio di correttezza istituzionale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Su un tema di così rilevante interesse pubblico auspico la più ampia e piena condivisione da parte dell’intero Consiglio comunale, a tutela dei consumatori e della qualità delle produzioni».