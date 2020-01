Un vicino di casa non riusciva a mettersi in contatto con lui, passate diverse ore ha contattato le forze dell’ordine che arrivati sul posto hanno sfondato la porta trovando il giovane a terra, senza vita.E’ successo in via Gaeta nella notte tra mercoledì e giovedì. Dai primi accertamenti sembra che sul corpo del giovane non ci siano segni di violenza,ma è stata disposta l’autopsia per capire le cause del decesso.

