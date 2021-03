Frosinone, trovato privo di vita in casa

Da qualche giorno non rispondeva al telefono un 61enne G.B. del capoluogo e dove risiedeva in via Marittima. I familiari allarmati per questo silenzio hanno avvisato le forze dell’ordine che insieme ai Vigili del Fuoco, sono entrati nell’abitazione dell’uomo e lo hanno trovato privo di vita. Forse un malore improvviso e’ stato fatale, secondo il medico legale il malcapitato sembrerebbe deceduto da un paio di giorni, non e’ stata dispota da parte dell’autorità competenti l’esame autoptico.

foto archivio