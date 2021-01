L’uomo trovato senza vita in casa in via Alberto Sordi, ieri mattina, era un dirigente della Klopman.L’uomo di 52 anni non rispondeva nè al telefono e nè al campanello di casa,così la compagna ha chiamato le forze dell’ordine che giunti sul posto con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno trovato l’uomo disteso a terra e privo di vita. La causa del decesso sembra essere un infarto che lo ha colpito nella sera tra venerdi e sabato.

foto archivio