Frosinone, “Tratti di donna” alla Villa Comunale

Vernissage mercoledì 15 marzo alle 18 per la mostra “Tratti di donna” di Paola Fontana, presso la Villa comunale di Frosinone.

“Paola Fontana incarna la figura di artista a 360 gradi: oltre che pittrice, è infatti cantautrice e interprete, oltre che autrice per la scuola dell’infanzia. Da non perdere la sua mostra alla Villa Comunale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – La raccolta di opere in esposizione nel capoluogo, infatti, mostrerà, con grande creatività, l’originale carattere e la sensibilità dell’artista”.

La mostra è curata da Alfio Borghese e patrocinata dal Comune di Frosinone, con Provincia di Frosinone e Regione Lazio, nell’ambito della apprezzata rassegna L’Arte visiva contemporanea.

La pittura dell’artista frusinate, come lei stessa afferma, è “Simbolicamente astratta. Evoca, ispira ma non ritrae, piuttosto tratteggia. Vissuta come cerniera tra due dimensioni: interiore-esteriore, in grado di richiamare, più che di raffigurare. I dipinti ‘suscitano’ atmosfere, lasciando libero il fruitore di interpretare e ‘processare’ in piena libertà personale”.

Attraverso l’action painting e la fluid art, l’artista crea la sua dimensione onirica in una realtà visibile, oltre che allo sguardo di chi osserva, all’anima di chi “sente”. Filamenti di colore fluo su sfondi multicolor o completamente neri (come nel bosco oscuro e immaginifico delle fiabe) rimandano ad una sintesi pittorica libera ma fortemente connotata. Ad uno stile proprio e riconoscibile. Le donne – a cui, nello specifico, questa nuova mostra è ispirata – si presentano attraverso tre tipologie differenti: l’eterea donna che sogna e che volge le spalle al mondo; la donna-albero che si fa tramite tra cielo e terra attraverso la sua essenza procreativa; la donna dei ritratti che medita ad occhi chiusi.

Sarà possibile visitare la mostra fino al 25 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

