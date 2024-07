Frosinone, trasporto scolastico: tutte le informazioni

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato all’istruzione coordinato da Valentina Sementilli, ha pubblicato l’avviso relativo alla procedura di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico ordinario per l’anno scolastico 2024/2025 (al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=63716&CSRF=e625900c62de513d6e78093d6f4f8970 ).

L’Amministrazione comunale eroga infatti il servizio di trasporto scolastico ordinario per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie della città, dai quartieri periferici alle istituzioni scolastiche di appartenenza. Per volontà dell’amministrazione, al fine di sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni residenti nel territorio comunale e disincentivare l’utilizzo di trasporti individuali a favore di quelli collettivi a tutela dell’ambiente, il piano tariffario è invariato rispetto a quello approvato da delibera di giunta del 2019.