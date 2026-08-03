Frosinone – Trasporto scolastico ordinario 2026/2027: aperte le iscrizioni al servizio

L’assessorato Pubblica Istruzione, coordinato da Mario Grieco, rende noto che sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico ordinario del Comune di Frosinone per l’anno scolastico 2026/2027.
Le domande potranno essere presentate fino al 9 settembre 2026, mediante consegna in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico” all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Frosinone (Piazza VI Dicembre) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it.
Il servizio garantirà il trasporto degli alunni dai luoghi di residenza o dagli eventuali centri di raccolta alle scuole di competenza e ritorno, secondo il calendario scolastico e gli orari di entrata e uscita stabiliti dalle direzioni scolastiche. L’attivazione del servizio è prevista con un minimo di tre alunni per ciascun plesso scolastico.
Per l’anno scolastico 2026/2027 il piano provvisorio del servizio prevede due linee di trasporto.
La Linea 1 servirà la Scuola Primaria “La Rinascita”, la Scuola Primaria “Verdi”, la Scuola dell’Infanzia “Verdi” e la Scuola dell’Infanzia “Pinocchio”.
La Linea 2 collegherà invece la Scuola Primaria “Dante Alighieri”, la Scuola Primaria “Tiravanti”, la Scuola Secondaria di primo grado “N. Ricciotti”, la Scuola dell’Infanzia “Dante Alighieri” e la Scuola dell’Infanzia “Fedele Calvosa”. Gli orari riportati nel piano sono da intendersi come indicativi, in quanto elaborati sulla base dell’organizzazione dell’anno scolastico 2025/2026.
La quota contributiva annuale è determinata in base all’indicatore ISEE e potrà essere versata in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2026 oppure rateizzata in tre quote con scadenza 30 settembre 2026, 31 dicembre 2026 e 31 marzo 2027. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA.
Per la presentazione della domanda è necessario allegare un documento di identità in corso di validità e la certificazione ISEE corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In assenza dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa massima.
Il modulo di iscrizione e il piano provvisorio del trasporto scolastico sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it) e presso gli uffici della Pubblica Istruzione.
Le domande potranno essere presentate fino al 9 settembre 2026, mediante consegna in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico” all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Frosinone (Piazza VI Dicembre) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it.
Il servizio garantirà il trasporto degli alunni dai luoghi di residenza o dagli eventuali centri di raccolta alle scuole di competenza e ritorno, secondo il calendario scolastico e gli orari di entrata e uscita stabiliti dalle direzioni scolastiche. L’attivazione del servizio è prevista con un minimo di tre alunni per ciascun plesso scolastico.
Per l’anno scolastico 2026/2027 il piano provvisorio del servizio prevede due linee di trasporto.
La Linea 1 servirà la Scuola Primaria “La Rinascita”, la Scuola Primaria “Verdi”, la Scuola dell’Infanzia “Verdi” e la Scuola dell’Infanzia “Pinocchio”.
La Linea 2 collegherà invece la Scuola Primaria “Dante Alighieri”, la Scuola Primaria “Tiravanti”, la Scuola Secondaria di primo grado “N. Ricciotti”, la Scuola dell’Infanzia “Dante Alighieri” e la Scuola dell’Infanzia “Fedele Calvosa”. Gli orari riportati nel piano sono da intendersi come indicativi, in quanto elaborati sulla base dell’organizzazione dell’anno scolastico 2025/2026.
La quota contributiva annuale è determinata in base all’indicatore ISEE e potrà essere versata in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2026 oppure rateizzata in tre quote con scadenza 30 settembre 2026, 31 dicembre 2026 e 31 marzo 2027. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA.
Per la presentazione della domanda è necessario allegare un documento di identità in corso di validità e la certificazione ISEE corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In assenza dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa massima.
Il modulo di iscrizione e il piano provvisorio del trasporto scolastico sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Frosinone (www.comune.frosinone.it) e presso gli uffici della Pubblica Istruzione.