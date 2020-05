Frosinone, trasporto pubblico: orario estivo 2020

ORARIO ESTIVO dal 25/05/2020 LINEA D: Capolinea P.za Pertini – Stazione – V. Marittima – C. Sportivo – V. Aldo Moro – P.le De Matthaeis -V. M.T. Cicerone (Villa Comunale) – V. Madonna della Neve – SS.214 per Casamari *Via Maria (Via Tiburtina) – P.le De Matthaeis – V.le Roma -V. M. Minghetti – P.le V. Veneto – C.so della Repubblica – P.za VI Dicembre – L. go S. Antonio – P.za Gramsci – V.A. Latina – P.Pertini -6:30- 7:05-7:25-7:50*-8:15-8:45-9:25*-9:55-10:30*-11:00-11:55-12:30*-13:05-13:30-14:00-14:35- 15:00-15:40-16:10-17:05*-17:45-18:00*-18:30-19:15*-19:50-(*non transitano per via Maria) Corse domenicali e festive: 08:10-08:50-09:30-10.20-11:25-12:20-15:40-16.50-17:20-18:35- 19:00-20:00-21:05 LINEA E: Capolinea P.za Pertini – Stazione – V. Verdi – V. A. Latina – P.Gramsci – S. Antonio – Via F. Ardeatine – V. Garibaldi – V. Roma – P.le De Matthaeis – Via Tiburtina- *Via Maria S.S. per Casamari – Via Mad. Della Neve -Via M. T. Cicerone (Villa Comunale) – Via Adige – Campo sportivo – V. Marittima –V.Don Minzoni P.Pertini -6:00-06:45-7:10-7:35*-7:55*-8:20-9:15-10:10-10:45*- 11:25-12:00-12:45-13:40-14:05-14:30*-15:20-16:15-16:55-17:30*-18:30*-19:00-19:30*- 20:00-21:00* (*non transita in Via Maria) Corse domenicali e festive: 07:40-08:40-09:50-10:35-11:50-13:15-16:20-17:00-18:05-18:50- 19:50-20:40 LINEA B: Capolinea P.za Pertini–Stazione – V. Puccini -V.Marittima – V.le Europa –V.A. Fabi A.S.L.*V. Le Noci (inversione) V. Le Noci – Aeroporto – Via A. Fabi – Via Cavoni – Via M. della Neve – Via Tiburtina P.le De Matthaeis – V.le Roma – C.so della Repubblica – V.le Mazzini – C.Sportivo – Via Marittima P.Pertini –7:10*-7:35*°-8:20**-9:10**-10:00-10:55-11:30*-12:45**-13:35*- 14:40**-15:25**-16:15*-17:10-18:20*-19:25** (*corse prolungate Via le Noci) (°corsa prolungata Elicotteri Mer. Agusta ) (**corse prolungate C.Commerciale Le Sorgenti) Corse domenicali e festive: 08:20**-11:05-12:15-13:40-15:55*-18:05*-20:40** LINEA C: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Marittima – V.le Mazzini – S. Antonio – V. F. Ardeatine – V. Garibaldi-V.le Roma – P.le De Matthaeis – Via Tiburtina – Mad.della Neve – Via Cavoni – Aeroporto – *Via Le Noci – Via A. Fabi – A.S.L.-P.Pertini 6:15*-6:45*-7:35*-8:15-9:05-9:40*- 10:35**-11:35-12:10*-13:05**-14:10-15:00-15:50**-17:00-17:50**-18:45-19:10*-20:20 (*corse prolungate Via Le Noci) (**corse prolungate C.Commerciale Le Sorgenti) Corse domenicali e festive: 09:20** – 10:15** – 11:15** – 13:05-15:10*- 16:00**-17:50-19:35* LINEA 6: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Caravaggio – V.Selvotta – V.Enrico Fermi (Mercedes-ABB.SACE) -Via Ecetra(Carloni)-Str.Morolense- Monti Lepini – V.Le Rase – V.Severino Gazzelloni – C.So Lazio-V.San Giuliano – V.Gaeta – V.Pratillo – V.Colle del Vescovo – V.Fornaci – V.Colle Timio-V.Severino Gazzelloni – V.Faito – V.Le Rase – C.so Lazio – sottopasso – V.PucciniV.Mascagni. 7:05-8:35-10:40-12:35-13:50-14:30-16:30-18:15 LINEA 7/A: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via G. Verdi – S.S. 637 – Variante Cas. Sud – Via Vetiche – Via Ceccano – Via Brighindi – S. Antonio – V.le Napoli – Variante. Cas. Sud – Via Vetiche – S.S.637 – Via Verdi – P.Pertini 7:00*-7:45-8:40-9:25-13:50*-17:45* (* corsa con prolungamento in Via Vetiche) Corse domenicali e festive: 08:10-15:30-20:30 LINEA 7/B: Capolinea P.za Pertini – Stazione – S.S.637 – Via G. Verdi – S.S. 637 – Variante Cas. Sud – Via Vetiche – Var. Casilina V.le Napoli – S. Antonio – V. Brighindi – V. Ceccano – Via Vetiche – S.S.637 – V.Verdi – P.Pertini 6:30-10:35-11:15*-12:30-13:00-15:30*-16:55-18:50-20:00* (* corsa con prolungamento in Via Vetiche) Corse domenicali e festive: 09:15-12:40-17:35-19:20 LINEA 2: Capolinea P.le Vienna Cavoni – Tribunale – V. Piave – V. Mazzini – S. Antonio – V. Garibaldi – V. Belvedere – V.le Mazzini – Tribunale – P.le Vienna Cavoni 7:10*-7:45*-8:30*-9:15*-10:00*- 11:30*-12:15*-13:00*-13:40*-14:15*-14:55*-15:30*-16:05-*16:45*-17:25*-18:40* (*Transita interno Ospedale Spaziani) LINEA 4: Capolinea Tiburtina – P.le De Matthaeis – V. Colle Cannuccio (Santissima) – bivio Tufare (Torrice) – Maniano – P.za Risorgimento – V.le Mazzini (Ospedale) – V. A. Moro-Tiburtina 7:05- 8:15-12:15-12:55-13:35*-15:50-17:10 (*Tiburtina-C. Cottorino-Tiburtina-Maniano) LINEA 4/BIS: Cap. Tiburtina-C. Cottorino-V.T.d’Alatri–V. Tiburtina 7:45-8:55-11:50-13:35 LINEA 8: Capolinea A.S.L.-V.le Mazzini – S. Antonio – C.da S. Filippo. 06:55-7:55-9:35-10:35- 12:45-13:45* LINEA 8R: Capolinea C.S. Filippo- S. Antonio – V. Mazzini – A. S. L 7:20*-8:25-10:05-11:05- 13:15-14:10 (* transita in V.Forcella-V.Pignatelle-V.Colle Melocce-ritorno) LINEA 9: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Puccini – (Uffici Finanziari)-Conservatorio-Via A. Fabi – (A. S. L.) – U. T. F. * (Comune – A. C. I.) – Via T. Landolfi – Via Fedele Calvosa – (Palazzo di Giustizia) – V. Piave – Vado del Tufo – P.le Europa – Via A. Fabi – V.le Michelangelo – (Conservatorio) – Via Valle Fioretta – (Uff.Finanziari) – Via Mascagni – Via Don Minzoni – P.Pertini 8:00°*-8:45°*-9:20°-10:00*°-10:50°-11:20°-11:50°-13:05°-13:35°-14:05°*-14:40°-15:10°- 15:45°-16:35°-17:05°*-17:40*°-18:00° (*corsa prolungata U. T. F.) (° prolungata IPSIA) LINEA 13: Capolinea P.za Pertini – Stazione -V.A.Latina – S.Antonio -C. Repubblica-V.Mazzini – V. Marittima–P.Pertini 8:50-15:10 LINEA 18: Parcheggio P.zza Gramsci-V.le Marconi-V.Fosse Ardeatine-V.Garibaldi- V. M. MinghettiP.le V.Veneto (ascensore inclinato)-C.so della Repubblica-V.Ciamarra-V.Firenze-Parcheggio P.za Gramsci: 7:40-8:00-8:30-9.00-13:30-14:00 LINEA 20 A/R: Capolinea P.za Pertini – Stazione – Via Mascagni – V.le Michelangelo – Via A. Fabi-Via Casale Ricci- Via Buscaglia- Via Sodine – Via La Torre – Via Casilina Nord – Via Cerreto – (Casa Circondariale) inversione Via Casilina Nord – V.Cavoni- V. Sodine – Via A. Fabi-Via Michelangelo-Via Mascagni-P.Pertini 9:15-10:00-12:20-13:00-14:05-16:20*-19:30 (* Di ritorno Casa Circondariale-V.La Torre-V.Sodine-Agusta-V.Fabi-Capolinea) LINEA 21: Capolinea P.za Pertini-V.Puccini-V.Macagni-Via Caravaggio-Via Selvotta-Via E.Fermi (MERCEDES-ABB SACE)-Via Ecetra-Via Morolense-Via A.Vona-V.Mola dei Frati(Le Sorgenti)-Via Le Noci-V.A.Fabi-Conservatorio-P.za Pertini 07:50-17:10 Corse domenicali e festive: 13:10 (* Di ritorno Casa Circondariale-V.La Torre-V.Sodine-Agusta-V.Fabi-Capolinea)

