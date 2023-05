Frosinone, trasferita la magnolia: da largo Turriziani a corso Francia

“L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – aveva dato incarico, nei mesi scorsi, a un dottore agronomo per valutare se e come trasferire l’albero di magnolia presente a largo Turriziani, nel rispetto del progetto riguardante l’area, sottoposta a un importante intervento di riqualificazione insieme al complesso dei Piloni, e nel rispetto del patrimonio arboreo della Città. È emerso che, a beneficio dell’essenza arborea, era necessario il trasferimento in altra zona, dal momento che il terreno su cui si trovava, a largo Turriziani, è stato giudicato inidoneo perché composto da detriti di risulta risalenti alla ricostruzione di Frosinone dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale

L’albero è stato quindi trasferito a corso Francia, nella zona di Selva Piana, altra zona della Città in cui è previsto il potenziamento e l’adeguamento della viabilità ciclabile, con il recupero delle aree verdi, per valorizzare il tessuto urbano, il decoro e l’ornato cittadino, il rispetto dell’ambiente e implementando la qualità della vita della collettività, e piantato su un terreno giudicato sicuramente più idoneo”.

COMUNICATO STAMPA