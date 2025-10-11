Frosinone, tragedia sulla Monti Lepini: muore un uomo travolto da un’auto dei Vigili del Fuoco

Non ce l’ha fatta l’uomo investito nella serata di oggi da un’auto dei Vigili del Fuoco lungo la Monti Lepini, a Frosinone. La dinamica del drammatico impatto è ancora al vaglio della Polizia di Stato, intervenuta sul posto con le pattuglie della Squadra Volante, coordinate dal dirigente Gianluca Di Trocchio, e con gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.

Il mezzo di servizio, fermo sul luogo dell’incidente con il cofano completamente distrutto e il parabrezza infranto, testimonia la violenza dello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita in pieno e sbalzata per diversi metri sull’asfalto. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse attraversando la carreggiata o si trovasse sul bordo della strada al momento dell’impatto.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano: il cuore dell’uomo ha cessato di battere poco dopo. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Secondo quanto si apprende, la vittima è un uomo di 60 anni originario di Roma ma residente a Frosinone. Il vigile del fuoco alla guida del mezzo, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

