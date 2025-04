Frosinone, tragedia sul lavoro: operaio 58enne muore per un malore in fabbrica

Il dramma si è consumato nel pomeriggio nella zona industriale del capoluogo. Inutili i tentativi di rianimazione.

FROSINONE – Un malore improvviso, poi il crollo a terra sotto gli occhi attoniti dei colleghi. Un operaio di 58 anni, residente a Ceccano, ha perso la vita oggi pomeriggio mentre si trovava al lavoro all’interno di uno stabilimento della zona industriale di Frosinone. L’allarme è scattato immediatamente: i compagni di reparto hanno allertato il 118, ma quando l’ambulanza è arrivata sul posto, le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e per escludere eventuali responsabilità.La notizia si è rapidamente diffusa tra i colleghi e nella comunità di Ceccano, dove l’uomo era conosciuto. Dolore e sgomento tra familiari e amici, ancora increduli per la perdita improvvisa.