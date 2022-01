Frosinone – Tragedia sul lavoro: muore giovane meccanico

Tragedia sul lavoro questa mattina a Frosinone, a perdere la vita un 38enne di Supino, Cristian Marchesini.La notizia della morte del giovane è arrivata subito nel piccolo centro ciociaro dove il ragazzo era conosciutissimo. Questa mattina il il giovane meccanico stava sostituendo una ruota ad un camion parcheggiato nei pressi del centro commerciale Carrefour, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine, Cristian Marchesini è rimasto schiacciato dal mezzo pesante. Immediatamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto ma per il giovane ciociaro non c’è stato nulla da fare. Ancora una morte bianca che si aggiunge alle innumerevoli che sono successe nell’ultimo periodo in Italia una strage senza fine.

