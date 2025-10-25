Frosinone, tragedia in città: muore a 30 anni Irene Edoardi, giovane mamma conosciuta e amata

La donna era malata da alcuni giorni. Inutili i tentativi di rianimazione. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Frosinone – Profondo cordoglio in città per la scomparsa improvvisa di Irene Edoardi, giovane mamma di soli trent’anni, deceduta nella notte nella sua abitazione di Corso Lazio. La donna, molto conosciuta e stimata nel capoluogo per il suo lavoro nel settore dell’estetica, stava combattendo da circa venti giorni contro quella che sembrava una semplice influenza.Nonostante l’assunzione di farmaci generici, il suo stato di salute non mostrava miglioramenti. Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione è precipitata: Irene ha accusato una grave crisi respiratoria. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato purtroppo inutile.

Secondo una prima valutazione medica, il decesso sarebbe dovuto a una crisi cardiaca irreversibile, probabilmente legata a una patologia polmonare o infettiva. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove, su disposizione della magistratura, sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto apparsi sui social network nelle ultime ore. Amici, conoscenti e clienti la ricordano come una persona solare, gentile e sempre disponibile, capace di trasmettere serenità e positività a chiunque la incontrasse.

L’intera città si stringe attorno al marito, al figlioletto e ai familiari, colpiti da un lutto tanto improvviso quanto doloroso.

