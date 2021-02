Frosinone -Tour politico e programmatico del presidente di Piu’ Italia Pignalberi,sabato prossimo in Calabria

Continua senza sosta il tour in tutta Italia del presidente di Più Italia Fabrizio Pignalberi. Il presidente Pignalberi infatti sarà sabato prossimo In Calabria per incontrare il coordinatore regionale e i coordinatori provinciali. Sentito da noi il presidente Pignalberi ci ha dichiarato, che nei prossimi giorni incontrerà il candidato a sindaco del centrodestra ad Alatri, Cianfrocca e che e’ in preparazione una lista anche a Terelle. Aggiunge ancora Pignalberi, il nostro è un partito in crescita non solo in provincia di Frosinone ma in tutta Italia, innumerevoli sono le adesioni che stiamo ricevendo proprio in questi giorni per entrare a far parte del nostro partito politico. Sono fiducioso che questa campagna di promozione del nostro partito e soprattutto i programmi che proponiamo sono di gradimento ai cittadini e che le nostre proposte politiche innovative ed ambientalistici arrivino a piu’ persone possibile.

