Frosinone, torna “Non fidarsi è meglio” contro le truffe agli anziani.

Il Comune di Frosinone e la Prefettura di Frosinone hanno firmato il Protocollo d’Intesa per l’edizione 2025 di «Non fidarsi è meglio», la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali – Distretto B coordinata dall’Assessore Alessia Turriziani.

Il documento rafforza l’impegno delle due istituzioni: la Prefettura coordinerà le azioni interforze, assicurando la collaborazione di tutti i presidi di sicurezza e il monitoraggio costante dei fenomeni di raggiro ai danni degli anziani, mentre il Comune garantirà la cabina di regia territoriale, mettendo in campo operatori, strutture e risorse del Distretto B. L’attuazione del progetto, invece, è affidata all’Associazione Consumatori A.E.C.I.

“Tra i reati più odiosi e, purtroppo, in crescita, vi è quello delle truffe ai danni della popolazione anziana – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione, da diversi anni, è intervenuta su una tematica a cui va data massima visibilità, affinché le persone non cadano più nella rete di malintenzionati senza scrupoli. ‘Non fidarsi è meglio’ è, infatti, volto alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto, dott. Ernesto Liguori, e a tutte le forze dell’ordine per la costante attenzione, la disponibilità e l’impegno concreto che profondono nel garantire sicurezza e tutela alle fasce più vulnerabili della nostra comunità”.

“Con questo protocollo – afferma l’Assessore Alessia Turriziani – consolidiamo un’alleanza istituzionale che unisce prevenzione, ascolto e assistenza. Da settembre a novembre i centri sociali saranno il primo presidio di formazione, con un ciclo mirato di incontri. Successivamente, porteremo la prevenzione e l’informazione contro le truffe anche a domicilio, grazie al lavoro degli assistenti comunali e all’integrazione con il Progetto Silver, che monitora e sostiene più di 1.500 over 70 di Frosinone, dotando tutti gli anziani del capoluogo di strumenti di difesa e dei giusti riferimenti cui rivolgersi. In questo modo, vogliamo rendere consapevoli i nostri anziani delle subdole strategie messe in atto dai malviventi per carpire la fiducia delle proprie vittime. Spesso fanno leva sui sentimenti più profondi e sulla fragilità. Le tecniche dei truffatori hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi. Oltre alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tema – ha concluso Turriziani – è importante ricordare che le forze dell’ordine, qualora si sospetti di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa, sono sempre pronte a intervenire al fianco dei cittadini, attraverso una chiamata al 112”.

Il personale dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale provvederà alla formazione dei partecipanti agli incontri previsti dal progetto.

