Frosinone, torna Ballaciò alla Villa Comunale. Due giorni tra musica, folklore e sapori

Torna a Frosinone “Ballaciò”, la manifestazione dedicata alle tradizioni popolari che animerà la Villa Comunale nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Frosinone con il patrocinio del Comune di Frosinone, proporrà spettacoli folkloristici, musica popolare, stand enogastronomici, mostre e incontri dedicati alla cultura e all’identità del territorio.

“Ballaciò rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare l’identità culturale della nostra città e riscoprire le tradizioni popolari che appartengono alla nostra storia – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Frosinone è una città aperta, accogliente e profondamente legata alle proprie radici. Manifestazioni come queste permettono di mettere in luce le nostre peculiarità attraverso musica, folklore, cultura ed enogastronomia, offrendo momenti di incontro e condivisione che rafforzano il senso di comunità e di appartenenza. Ballaciò rappresenta anche un’importante occasione di promozione del territorio e delle sue tradizioni più autentiche”.

“Ballaciò è un viaggio dentro l’anima popolare della nostra terra, tra musica, danze, dialetto, sapori e scene di vita che raccontano l’identità più autentica della Ciociaria – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – In un tempo in cui il rischio di perdere memoria e radici è sempre più concreto, iniziative come questa assumono un valore culturale ancora più importante, perché custodiscono e tramandano tradizioni che appartengono alla nostra storia collettiva. Riscoprire e valorizzare il patrimonio immateriale della città significa anche rafforzarne l’attrattività culturale e turistica, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di conoscere davvero l’identità, i suoni, i rituali, la cultura e l’atmosfera della nostra comunità”.

Sabato 13 giugno: dalle 18, accoglienza dei gruppi folkloristici, apertura degli stand enogastronomici e della mostra sulla cultura ciociara, proiezione di filmati d’epoca e mostra fotografica di Romeo Fraioli.

Alle 19, esibizioni itineranti dei gruppi folkloristici “La Strenga” e “Aria di casa nostra”.

Alle 20, appuntamento con “Duje chiacchiere ’nchè Siluerie” sul dialetto ciociaro e presentazione del libro “Nella Terra dei Giganti” a cura di Giancarlo Pavat e Massimo Ruspandini; modera Marina Testa.

Alle 21.30, concerto delle Officine Meridionali Orchestra con “La festa a ballo”, concertatore Giuliano Gabriele.

Domenica 14 giugno: dalle 18, accoglienza dei gruppi folkloristici, apertura degli stand enogastronomici e della mostra sulla cultura ciociara, proiezione di filmati d’epoca e mostra fotografica di Romeo Fraioli.

Alle 19, esibizioni itineranti dei gruppi folkloristici “I tre ciociari”, “Le Ciocie”, “La Strenga” e “Gli spag i la ciocia”.

Alle 21, concerto di musica popolare de “I Trillanti”, “Tradizione 2.0”.