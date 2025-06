Frosinone, terza edizione per Ballaciò

Frosinone si prepara ad accogliere la terza edizione di Ballaciò. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale mediante l’assessorato alla cultura e al turismo di Simona Geralico, in collaborazione con la Pro loco, si terrà alla Villa Comunale il 14 e il 15 giugno.

“La nostra Città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – non solo è accogliente e aperta, ma è anche ricchissima di storia, cultura, bellezza, fiera delle proprie radici e della propria identità. Con Ballaciò, vogliamo mettere in mostra le nostre peculiarità, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente, favorendo, inoltre, lo scambio culturale e sociale tra i partecipanti. Ballaciò, infatti, costituirà anche un’opportunità per le persone di incontrarsi, interagire e condividere esperienze, contribuendo a creare un senso di coesione e di appartenenza alla comunità”.

“Ballaciò – ha dichiarato l’assessore Geralico – rappresenta un viaggio alla riscoperta della nostra identità. Quest’ultima è la vera vittima della globalizzazione. Motivo per cui possiamo affermare senza ombra di dubbio che di questi tempi, qualunque atto volto a custodirla e difenderla, è da considerarsi un atto rivoluzionario. È assolutamente doveroso provare a fare qualcosa per cercare di proteggere e valorizzare la nostra identità culturale e noi vogliamo farlo riscoprendo i luoghi, i suoni, i giochi e le scene di vita quotidiana del passato ormai quasi dimenticate. Parliamo di veri e propri “punti di forza” su cui basare una buona fetta di economia, elementi di notevole importanza soprattutto dal punto di vista turistico perché chi desidera fare un viaggio non vuole andare in un luogo anonimo, senza personalità. Chi viaggia, ama sentirsi avvolto dal luogo che sta visitando, conoscerne i costumi, la cucina, i rituali e i balli, scoprirne l’anima. Il nostro obiettivo è fare in modo che quest’anima, l’anima della nostra Città torni a vibrare”.

Questo il programma della manifestazione, che partirà sabato 14 giugno alla Villa comunale dalle ore 18, con l’apertura degli stand enogastronomici e la mostra sulla cultura ciociara. Seguirà l’esibizione del gruppo folkloristico “Cantaciò” diretto dal M° Katia Sacchetti. Alle 19, in programma la lettura di poesie dialettali; seguiranno le esibizioni itineranti dei gruppi folkloristici. Alle 21.30 è in programma il concerto di Officine Meridionali “Ciociaria porta del Sud!”. Domenica 15 Ballaciò tornerà alle 18 con l’apertura degli stand enogastronomici, la mostra sulla cultura ciociara e con le esibizioni itineranti dei gruppi folkloristici. A seguire, lettura poesie dialettali. Alle 20, esibizione itinerante con la rappresentanza della scuola di organetto “Angelo Piccoli”. Chiusura della terza edizione, alle 21.30, con il concerto di musica popolare in compagnia de “I Trillanti Tradizione 2.0”.