Frosinone, terremoto nel centrodestra: Tagliaferri lascia e la maggioranza trema

A Palazzo Munari è esplosa una vera e propria scossa politica. Le dimissioni di Massimiliano Tagliaferri da consigliere comunale e presidente dell’Aula hanno aperto una crepa profonda nella maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. Una decisione che pesa non soltanto sul piano istituzionale, ma soprattutto sugli equilibri politici del centrodestra cittadino, già attraversato da tensioni, malumori e divisioni sempre più evidenti.

La notizia, trapelata nelle scorse ore, si è diffusa rapidamente negli ambienti politici e amministrativi del capoluogo, diventando il tema centrale della giornata. Del resto, non poteva essere altrimenti. Tagliaferri rappresenta uno dei protagonisti storici della lunga stagione di governo del centrodestra a Frosinone, insieme a figure come Nicola Ottaviani, Riccardo Mastrangeli, Adriano Piacentini, Fabio Tagliaferri e Antonio Scaccia.

Assessore in passato, poi presidente del Consiglio comunale, Tagliaferri lascerà ufficialmente l’incarico dopo la seduta dedicata all’approvazione del rendiconto finanziario, passaggio delicatissimo per l’amministrazione. Serviranno almeno 17 voti su 33 per garantire l’approvazione dell’atto e, soprattutto, per certificare la tenuta della maggioranza.

Nel frattempo, oggi pomeriggio è convocato il Consiglio comunale con dodici punti all’ordine del giorno, sette dei quali riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Una seduta che si annuncia ad altissima tensione politica. In prima convocazione serviranno 17 presenti per il numero legale, quota che la maggioranza teme di non raggiungere. Più probabile una seconda chiamata, quando basteranno dodici consiglieri.

Ma il terremoto non è soltanto numerico. Le parole pronunciate da Tagliaferri hanno lasciato il segno. L’ex presidente dell’Aula ha definito la sua una “scelta di vita”, ma ha anche lanciato un affondo durissimo contro il clima politico interno al Comune, accusando l’amministrazione di vivere ormai soltanto di visibilità e gestione delle poltrone, “come in un reality show”, senza più una vera azione amministrativa e operativa.

Un attacco che certifica un disagio ormai evidente dentro la coalizione. Le fibrillazioni, infatti, non mancano. Il consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Fanelli ha partecipato alla protesta contro il cantiere del BRT insieme a esponenti di Forza Italia e FutuRa, tornando inoltre a chiedere l’azzeramento della giunta per ripristinare il perimetro originario del centrodestra uscito dalle urne.

Al posto di Tagliaferri entrerà in Consiglio Veronica Pugliese della lista Ottaviani, con la civica che passerà così da due a tre consiglieri. Ma il problema politico resta tutto sul tavolo. A un anno dalle prossime elezioni comunali, la maggioranza appare sempre più fragile e il quadro delle alleanze è avvolto dall’incertezza.

Il centrodestra frusinate perde uno dei suoi uomini simbolo e ora la domanda è inevitabile: si tratta di una scossa destinata a riassorbirsi oppure dell’inizio di una crisi politica molto più profonda?