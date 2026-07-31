Frosinone, terremoto in Giunta: si dimette l’assessore Massimo Sulli

Le dimissioni dell’assessore alla Polizia Locale Massimo Sulli aprono un nuovo fronte politico all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. Un’altra casella della giunta cambia volto in un’estate sempre più calda per gli equilibri del Comune di Frosinone.

Ad annunciare ufficialmente la decisione è stato il sindaco Mastrangeli, che ha voluto ringraziare Sulli per il lavoro svolto durante il suo mandato. «Ringrazio Massimo Sulli per la collaborazione, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. Ha svolto il proprio ruolo con profondo spirito di servizio e grande attaccamento alla città, mettendo sempre a disposizione della comunità competenza, impegno e dedizione», ha dichiarato il primo cittadino.

Le dimissioni arrivano a poche settimane dall’uscita di Sulli dalla lista civica di riferimento, motivata con la volontà di prendere le distanze da un percorso politico nel quale aveva dichiarato di non riconoscersi più. Una scelta che aveva già evidenziato le tensioni interne alla maggioranza e che ora si traduce nell’addio all’esecutivo comunale.

Lo scenario politico resta in continua evoluzione. L’attenzione è ora rivolta alle mosse di Marco Ferrara e Sergio Crescenzi, che avevano sostenuto la permanenza di Sulli nell’esecutivo dopo la loro uscita da Identità Frusinate. Al momento, gli ultimi sviluppi in Consiglio comunale non hanno modificato gli equilibri istituzionali, con Ferrara che continua a ricoprire il ruolo di vicepresidente vicario facente funzioni almeno fino al mese di settembre.

Per la sostituzione di Sulli prende sempre più quota il nome di Gianluca Di Trocchio, esponente di Identità Frusinate, che potrebbe entrare a far parte della giunta nelle prossime settimane.

L’ennesimo cambio nell’esecutivo conferma come la fase politica dell’amministrazione Mastrangeli sia ancora caratterizzata da continui assestamenti e da equilibri che restano particolarmente delicati. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la maggioranza riuscirà a ritrovare stabilità oppure se il quadro politico continuerà a riservare nuovi colpi di scena.