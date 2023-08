Frosinone, Terrazze del belvedere: tutte le novità e gli eventi in arrivo

Prosegue il grande successo de Le terrazze del Belvedere, con tante novità ed eventi. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, richiama infatti nel centro storico del capoluogo centinaia di persone da tutta la provincia, che possono trascorrere piacevoli serate tra cibo, musica, intrattenimento, danza, sport, nella zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un’area in Piazza Valchera. Per venerdì 4 agosto alle 21 in piazzale Vittorio Veneto l’assessorato al centro storico ha previsto il dj set di Zurko, mentre sabato 5 nella stessa location si terrà una serata tributo a Lucio Battisti, sempre con inizio alle ore 21. Motocicletta 10 Hp e Carlo Corona porteranno in scena “Emozioni in tour”, con i successi più amati dal pubblico di tutte le età. Danza sportiva, invece, venerdì 11 agosto, sempre in piazzale Vittorio Veneto, per l’evento organizzato dall’assessorato al centro storico in collaborazione con il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone con l’associazione sportiva dilettantistica Dance sportlandia. Luci, abiti sontuosi, coreografie travolgenti per uno spettacolo che si annuncia imperdibile. Dal 25 al 27 agosto, inoltre,si terrà il torneo amatoriale di pallacanestro, sempre in piazzale Vittorio Veneto, aperto a squadre di tre giocatori in collaborazione con l’associazione Frosinone Alta.

Nel mese di agosto la chiusura al traffico veicolare nell’area sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica.

COMUNICATO STAMPA