Frosinone: Terrazze del Belvedere, si parte!

Tutto pronto per “Le Terrazze del Belvedere”, la manifestazione voluta dall’amministrazione Ottaviani per favorire il commercio e la ripartenza economica, unendo alle “Terrazze” anche eventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, iniziando con la terza edizione di “Bimbi in Centro” e continuando con altre manifestazioni durante le serate estive, per coloro che rimarranno in città.

Giovedì 17 giugno, alle ore 21:00, apertura delle Terrazze, con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, visibili da Corso della Repubblica e da Largo Turriziani.

Per l’inaugurazione della seconda edizione delle Terrazze del Belvedere, giovedì 17, è infatti in calendario anche lo spettacolo dell’Asd “Formazione Danza” di Jolanda Rocchi dal titolo “Festa della Danza”, alle ore 20.30 in piazzale Vittorio Veneto. Bimbincentro partirà sempre giovedì 17 dalle 20, in largo Amendola, con giochi e intrattenimento, per poi proseguire, con ancora tante occasioni di divertimento e socializzazione in sicurezza, in piazzale Vittorio Veneto venerdì 18 e sabato 19 giugno, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 giugno, giovedì 1° e venerdì 2 luglio. Ancora giovedì 17, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone, si terrà la visita al Campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dalle ore 20.30 alle 23.45, mentre l’arte sarà protagonista con le esposizioni a cura di Rocco Lancia (New Myth il 18 giugno alle 20.30), Patrizia Baglione e l’Associazione Culturale “Centro Inter Arte Pubblica e Popolare” di Lino Palmesi.

L’amministrazione Ottaviani ha inoltre organizzato, per il mese di luglio, la nuova edizione del Festival nazionale ed europeo dei conservatori di musica – città di Frosinone: quattro le serate in calendario, con l’esibizione dei gruppi premiati negli anni scorsi. Nuova edizione anche per “Il teatro tra le porte”: la rassegna, realizzata in collaborazione con l’Atcl, prevede un cartellone di alto profilo, con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, dal 3 luglio al 7 agosto.

Per accedere alla zona sono a disposizione parcheggi su piazza dei tre martiri toscani, piazza San Tommaso d’Aquino, piazza VI dicembre, via Fosse Ardeatine, piazza Diamanti, piazza Garibaldi, piazza Marzi, piazzale della Libertà, via Cavour (mercati coperto); in queste zone le strisce blu sono gratuite dalle 20 alle 9.

E’ stato istituto un servizio navetta dalle ore 21:00 alle ore 1:00 nei giorni giovedì, venerdì, sabato e domenica, con percorrenza della durata di 20 minuti a corsa, con il seguente tragitto: Capolinea (V.AldoMoro -Parcheggio Ascensore Inclinato Via Aldo Moro) – Via Isonzo – Via Adige – Via Po’ – Campo Sportivo Matusa – Viale Mazzini – P.zza VI Dicembre, inversione e percorso inverso.

Le corse verranno effettuate ogni 20 minuti a partire dalle ore 21:00.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO