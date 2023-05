Frosinone, Terrazze del Belvedere: cresce l’attesa per la serata inaugurale

Cresce l’attesa per la serata inaugurale delle Terrazze del Belvedere, sabato 27 maggio. Cibo, musica, intrattenimento: l’iniziativa, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, si terrà nella zona compresa tra Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Largo Amendola e un’area in Piazza Valchera. Sabato 27 la manifestazione conterà sulla presenza di due conduttori d’eccezione, Mary Segneri e Paolo Colasanti. Musica dal vivo di Angelo Iacobucci. Spazio bimbi con il mago e giocoliere Enrico Pro in largo Amendola a partire dalle 21, con animazione e zucchero filato.

Il progetto rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli, in continuità con l’amministrazione Ottaviani, per valorizzare l’area più antica della città e, contemporaneamente, promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica. Le Terrazze del Belvedere, infatti, prevedono la concessione agli esercenti, a titolo gratuito, da parte dell’amministrazione, delle aree destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Nei mesi di maggio, giugno e agosto la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal venerdì alla domenica; nel mese di luglio, la chiusura al traffico veicolare sarà attiva dalle ore 20,30 alle ore 01,00 nei giorni dal giovedì alla domenica.

COMUNICATO STAMPA