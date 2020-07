Frosinone, Terrazza del Belvedere: si parte, anche con le navette

L’amministrazione Ottaviani, mediante il settore mobilità coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, ha disposto, in collaborazione con il gestore Cialone tour Spa, un servizio navetta in occasione dell’iniziativa “La terrazza del Belvedere”. Il progetto, realizzato mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia, sarà inaugurato giovedì 9 luglio e prevede l’assegnazione gratuita di spazi pubblici assimilabili a dehors ad attività di ristorazione e somministrazione bevande nel tratto cittadino che va da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani.

Le navette saranno dunque attive dal giovedì alla domenica, effettuando il seguente tragitto: via Aldo Moro (partenza dall’incrocio con via Veccia) – viale Roma – viadotto Biondi –piazza san Tommaso d’Aquino – piazza VI dicembre; ritorno su viale Mazzini, campo sportivo e di nuovo via Aldo Moro. Ogni 20 minuti, dalle ore 21:00 alle ore 01:00, sarà effettuata una corsa, al costo di un euro, andata e ritorno. Si raccomanda, quindi, di conservare il titolo per tutta la durata del viaggio.

