Frosinone, Terrazza del Belvedere anche a ottobre

Proseguirà, con qualche novità, fino al 31 ottobre, “La Terrazza del Belvedere”, l’iniziativa dell’amministrazione Ottaviani che ha riscosso grande successo sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della Città per giovani e per i frequentatori di ogni età. Con la Terrazza del Belvedere, infatti, il Comune di Frosinone, mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia, ha assegnato gratuitamente, tramite un bando che ha visto giungere richieste da tutta la regione, spazi pubblici assimilabili a dehors ad attività di ristorazione e somministrazione bevande. Oltre a poter fruire di una vasta scelta in materia di ristorazione, i numerosissimi visitatori della Terrazza, in questi mesi, hanno potuto ammirare anche opere d’arte e passeggiare all’interno della vasta area pedonale, in sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni in vigore, come da norme per il contenimento delle criticità sanitarie.La Terrazza del Belvedere si terrà, all’interno dell’isola pedonale, il venerdì e sabato dalle ore 20.30 alle ore 24.00; la manifestazione sarà sospesa con ordinanza della Polizia Locale, in caso di avverse condizioni meteorologiche e di pioggia.

COMUNICATO STAMPA