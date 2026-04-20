Frosinone – Tentata rapina e resistenza: finisce in carcere

Personale della Polizia di Stato nella giornata di ieri, a Frosinone, ha arrestato un soggetto per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In seguito a nota diramata dalla sala operativa della Questura, un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto nella parte bassa del capoluogo per segnalazione di aggressione da parte di uno straniero nei confronti di un uomo. Giunti sul posto, gli Agenti hanno accertato che, in un primo momento, l’extracomunitario tentava di aprire lo sportello, danneggiando la maniglia dell’auto della vittima che, successivamente, veniva anche aggredita.Nella circostanza venivano, altresì, strattonati i poliziotti nel tentativo di bloccare l’esagitato, che riusciva a divincolarsi e a chiudersi nell’auto, già danneggiata, nel vano tentativo di fuggire. Aperto il veicolo, per l’uomo scattava l’arresto e, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale. Il citato è stato identificato per un 36enne nato in Nigeria, già noto alle Forze dell’Ordine in quanto nei giorni scorsi era stato fermato mentre si aggirava nel parcheggio di un’attività commerciale munito di roncola; nella circostanza era stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.