Frosinone: Tensioni nel Centrodestra, Forza Italia Chiede Chiarezza sull’Accordo con Marzi

A Frosinone, la situazione politica si fa sempre più complessa. Al centro del dibattito c’è l’accordo siglato dal sindaco Riccardo Mastrangeli con la lista Marzi, un’intesa che ha garantito il sostegno di quattro consiglieri in cambio dell’impegno a non firmare dimissioni di massa o mozioni di sfiducia. Un patto che potrebbe rivelarsi cruciale in vista del voto sul bilancio comunale.

La Reazione di Forza Italia e il Tavolo Regionale

Forza Italia non ha nascosto il proprio malcontento. La frattura con Mastrangeli risale a sette mesi fa, quando il gruppo ha scelto di garantire solo un appoggio esterno, dopo un periodo di confronto particolarmente teso. Ora, il senatore Claudio Fazzone, coordinatore degli Azzurri nel Lazio, vuole portare il “caso Frosinone” all’attenzione della coalizione regionale, chiedendo chiarezza sugli accordi stretti dal sindaco.

Stefano Pizzutelli: Nessuna Candidatura a Sindaco

Intanto, Stefano Pizzutelli ha smentito le voci su una sua possibile candidatura a sindaco, precisando che non c’è nulla di vero in tali indiscrezioni. Parallelamente, l’idea di un tavolo cittadino nel centrodestra sembra ormai tramontata, nonostante il sindaco Mastrangeli avesse preso seriamente in considerazione questa possibilità dopo un confronto con i consiglieri di Forza Italia, Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia.

Quali Scenari per il Futuro?

La situazione rimane fluida e il prossimo voto sul bilancio potrebbe rappresentare un momento decisivo per gli equilibri politici di Frosinone. Se da un lato l’accordo con la lista Marzi sembra aver garantito una certa stabilità, dall’altro il malumore di Forza Italia e l’intervento del coordinamento regionale potrebbero rimescolare le carte in tavola.