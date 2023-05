Frosinone – Tele Radio Stereo, la dichiarazione del Sindaco Mastrangeli

“Salutiamo con cordialità le parole di ammenda da parte degli speaker di Tele Radio Stereo – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Sarà un piacere poterli ospitare a Frosinone e fare una chiacchierata amichevole in occasione di un match della nostra squadra. Sarà l’occasione ideale, per i conduttori dell’emittente, per ammirare da vicino la bellezza della nostra terra o per rinnovarne piacevolmente la conoscenza. Penso di parlare a nome di tutto il popolo frusinate dicendo che, noi per primi, apprezziamo l’ironia, la goliardia e lo sberleffo. Se così non fosse, da oltre 200 anni, non celebreremmo la Festa della Radeca, che trova proprio nell’ironia, nella goliardia e nello sberleffo i propri elementi costitutivi. Anche il rito carnascialesco, per noi frusinati, costituisce un’espressione di appartenenza a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura. Non amiamo però i luoghi comuni, che troviamo offensivi perché lontani anni luce dalla realtà. Amiamo lo scherzo e la leggerezza e siamo fieri e orgogliosi di essere frusinati, ciociari e giallazzurri – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – Ci auguriamo di dimostrarlo ai nostri ospiti di Tele Radio Stereo il prima possibile, dinanzi a un bel piatto di fini fini”.

Comunicato stampa