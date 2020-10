Frosinone, teatro: stagione sospesa per il Covid

L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la chiusura di cinema e teatri fino al prossimo 24 novembre: sono state, quindi, cancellate le due date di novembre fissate dall’amministrazione Ottaviani, in collaborazione con l’Atcl, per il recupero degli spettacoli della stagione di prosa autunnale al teatro comunale Nestor. Lo scorso marzo, infatti, il cartellone, organizzato con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, ha subito lo stop a causa dell’emergenza sanitaria.

“Appena possibile – fanno sapere dall’Atcl – comunicheremo le nuove date o le eventuali cancellazioni qualora non fosse possibile riprogrammare gli spettacoli nuovamente slittati, con le modalità di recupero degli abbonamenti e dei biglietti”.

Il calendario provvisorio della manifestazione – suscettibile di modifiche a seconda delle evoluzioni della situazione sociosanitaria – realizzato mediante gli assessorati al centro storico e alla cultura (coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato Gianpiero Fabrizi), prevede, al momento, per lunedì 14 dicembre (alle 21) e martedì 15 dicembre (alle 16 e alle 21), “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo; con Enzo De Caro e gli attori della Compagnia Luigi De Filippo. Regia Leo Muscato. Una tragedia tutta da ridere, popolata da una serie di caratteri dai nomi improbabili e che sono in qualche modo versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte, ambientata in una Napoli anni 80, tragicomica e surreale.

COMUNICATO STAMPA