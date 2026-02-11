FROSINONE: TAVOLO TECNICO IN REGIONE LAZIO SU AEROPORTO DI AQUINO

Assessore Ghera: «Dal territorio volontà di sostenere il progetto di rilancio dello scalo di Frosinone»

Si è svolto ieri, presso la sede dell’assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio un tavolo tecnico sull’aeroporto di Aquino. Hanno partecipato all’incontro, convocato dall’assessore ai trasporti Fabrizio Ghera, i rappresentanti di Enac, Enav, la Consulta dei Sindaci del Cassinate, l’Università di Cassino, i rappresentanti del mondo industriale e della Camera di Commercio del frusinate, la provincia di Frosinone, i rappresentanti dei Comuni interessati e il consigliere regionale Daniele Maura.

Obiettivo dell’incontro è avviare un percorso partecipato con il contributo di tutti gli attori interessati per poter valutare una riqualificazione e rilancio dello scalo aereo di Frosinone in un più ampio progetto di valorizzazione dell’economia Basso Lazio. Il Tavolo Tecnico si riunirà nelle prossime settimane valutando i progetti che verranno elaborati in collaborazione con l’Enac.

«L’avvio del Tavolo Tecnico in Regione Lazio conferma la volontà del territorio di sostenere un progetto di rilancio dell’aeroporto di Frosinone che rappresenta uno scalo fondamentale che potrà accrescere le potenzialità di trasporto nella nostra Regione», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

«Il rilancio dell’aeroporto di Aquino è strategico per tutta l’economia del basso lazio e, anche alla luce della crisi dell’automotive, potrà generare indotto e posti di lavoro sul territorio. Per questo, insieme a tutti gli attori coinvolti, stiamo lavorando affinché si possa davvero realizzare questo progetto», dichiara il consigliere regionale Daniele Maura.