Frosinone, tantissimi ambulanti per incontrare Abbruzzese (Lega): “La Bolkestein è una direttiva dannosa”

Frosinone si schiera ancora una volta accanto a Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle elezioni europee. Il già presidente del consiglio regionale del Lazio ha partecipato al convegno organizzato dall’Ass. Nazionale Ambulanti UGL Frosinone, contro la direttiva Bolkestein e la tutela del commercio ambulante. All’Hotel Memmina si sono ritrovati, Ivano Zonetti, Presidente Nazionale ANA UGL, Mirko Domenicone, Presidente Provinciale ANA UGL, Gianluca Palcone, Vice Presidente Provinciale ANA UGL, Marrigo RosatoSegretario Nazionale ANA UGL, Dino lannarilli, Consigliere Comunale Frosinone, Rossella Testa, Assessore Comune di Frosinone, i consiglieri provinciali, Luca Zaccari e Andrea Amata, il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, l’On. Nicola Ottaviani, l’assessore regionale all’Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli e i due candidati al Parlamento Europeo, Mario Abbruzzese e Cinzia Bonfrisco. “Ribadisco con forza la nostra volontà di cambiare una direttiva dannosa per tanti imprenditori della nostra amata Italia – ha detto Mario Abbruzzese – siamo sempre stati dalla parte degli ambulanti, perché si sacrificano ogni giorno per sostenere economicamente le loro famiglie. Continueremo a sostenere le specifiche esigenze e le necessità degli ambulanti italiani a livello europeo. Il nostro scopo principale è garantire una rappresentanza efficace e autorevole nel plasmare le politiche europee relative al settore commerciale ambulante, che, come altri settori commerciali, sta affrontando sfide significative”, ha concluso il già presidente del consiglio regionale.

COMUNICATO STAMPA