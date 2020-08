Frosinone, tamponi drive in a regime

A seguito del tavolo tecnico, tra il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani e il direttore generale della Asl, dott.ssa Patrizia Magrini, con il contributo del dirigente della Polizia locale, comandante Donato Mauro, e del responsabile comunale della protezione civile, Marco Spaziani, le postazioni per effettuare i tamponi (i “drive in”) sono state dislocate in via Michelangelo, nei pressi dello stadio Stirpe e del conservatorio Refice. La strada, nella giornata di martedì 25 agosto, è stata quindi chiusa al traffico dal personale della Polizia locale, per permettere di effettuare il test in sicurezza alle persone di rientro da Croazia, Malta, Spagna, Grecia e Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna. Tale disposizione è stata adottata, quindi, congiuntamente, da Comune e Asl allo scopo di limitare l’eccessivo afflusso di veicoli all’interno dello “Spaziani”, con possibili ricadute negative su traffico e circolazione: è stata quindi individuata un’area preposta all’effettuazione dei tamponi nelle immediate vicinanze del nosocomio, che usufruirà del supporto operativo degli uomini e delle donne della Polizia Locale e della Protezione civile. Il “drive in” sarà aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Chi torna da vacanze dalle zone menzionate, può accedere ai Drive in, possibilmente con prescrizione dematerializzata del medico di famiglia, o senza prescrizione, esibendo la documentazione di rientro da viaggi, senza prenotazione. Coloro che ritengano di essere entrati in contatto con soggetti positivi non devono accedere ai Drive in autonomamente, ma contattare i Servizi di Igiene Pubblica per prenotare il tampone, a seguito dell’indagine epidemiologica di competenza dei suddetti servizi.

COMUNICATO STAMPA

Correlati