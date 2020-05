Frosinone, Tagliaferri: dal Psi solo fake news

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Massimiliano Tagliaferri, ha attualmente consegnato agli aventi diritto 2693 bonus spesa; 1853 le istanze evase nella prima fase, mentre nella seconda sono stati 840 i richiedenti finora soddisfatti. Di questa seconda tranche, ulteriori 258 bonus saranno consegnati entro giovedì prossimo.“Come ha ricordato il sindaco, Nicola Ottaviani, in consiglio comunale – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Tagliaferri – se la ‘partita’ di carattere sanitario generata dall’emergenza da Covid-19 si sta, fortunatamente, chiudendo stando ai dati confortanti ricevuti negli ultimi giorni, quella sociale ed economica è aperta, con uno strascico di incertezza, instabilità e difficoltà, purtroppo, per tante famiglie frusinati. I comuni, che costituiscono l’istituzione territoriale più vicina ai cittadini, più aperta all’ascolto e all’interpretazione dei bisogni delle persone che vi risiedono, si trovano, in questo momento, ad affrontare un nemico insidioso e terribile a mani nude. Mi riferisco alla cronica mancanza di risorse, a cui Governo e Regione, attraverso poderosi tagli, ci hanno condannato ormai da qualche tempo. In un momento così delicato per la tenuta sociale ed economica del Paese, è opportuno che lo Stato faccia la propria parte, trasferendo immediatamente le risorse ai Comuni: senza risorse, gli enti rischiano di dover sospendere i servizi alla cittadinanza. In questa situazione, il settore dei servizi sociali non solo ha lavorato, nel più breve tempo possibile, le istanze ricevute, ma è riuscito a mettere da parte un avanzo di 110.000 euro che costituirà una somma a cui accedere per il prossimo mese destinata a persone che avessero bisogno di ulteriore sussidio. I nostri uffici, anche grazie all’apporto del personale delle cooperative, hanno anzi potenziato, in questo periodo, i propri servizi al pubblico. Tutto il personale, infatti, ha lavorato senza guardare l’orologio per permettere a tutti coloro che avevano fatto richiesta del bonus spesa di trascorrere la domenica di Pasqua con i propri familiari, con qualcosa sulla tavola, come dovrebbe essere giusto che sia ogni giorno. L’amministrazione Ottaviani ha lavorato e continua a lavorare, dunque, per dare risposte forti, dal punto di vista istituzionale, al territorio, in particolar modo ai cittadini più fragili e più esposti alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Il Psi ha, sui buoni spesa, preso l’ennesima cantonata, fornendo una fake news che si commenta da sola, poiché priva di riscontri con dati oggettivi. L’assessorato ai servizi sociali – ha concluso Massimiliano Tagliaferri – è sempre aperto per un confronto con il dirigente Antonio Loreto, che è in grado di dare contezza della velocità e della puntualità delle procedure espletate, mentre se mancano i requisiti soggettivi, previsti da Governo e Regione, l’amministrazione comunale non può certo inventarsi regole diverse”.

COMUNICATO STAMPA