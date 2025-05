Frosinone, swing, soul e funk a piazza Turriziani.

Il ricchissimo calendario di eventi di Piazza Turriziani presenterà, a giugno, due serate imperdibili tra swing, soul e funk.

Gli eventi, organizzati dal Comune di Frosinone (assessorato al Centro Storico di Rossella Testa), si terranno mercoledì 11 giugno e giovedì 26 giugno alle ore 21.

L’11 giugno saliranno sul palco i Four Seasons Swing & Soul Quartet, accompagnati dall’inconfondibile sound di Mauro Bottini al sax tenore e clarinetto, per una serata all’insegna dell’eleganza dello swing e dell’energia soul, tra grandi classici e atmosfere raffinate.

Il 26 sarà la volta degli Overfunk: anche loro potranno contare su Mauro Bottini nella veste di ospitare, per far ballare e divertire il pubblico in una serata ad alto tasso di groove, ritmo e contaminazioni funk. Due appuntamenti da non perdere, aperti a tutti, per vivere insieme l’emozione della musica dal vivo sotto le stelle nel cuore di Frosinone.