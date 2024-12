Frosinone “Sviluppo e Sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’Economia Sociale”

Olivieri (Presidente AGCI Lazio): “Importante momento di dialogo di AGCI e del movimento cooperativo dei soci con le istituzioni per un’economia davvero sociale e in direzione di uno sviluppo armonico nelle nostre comunità locali”

Mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 15.30, presso il Polo Didattico di Frosinone, in Via degli Anziati 17

Primo incontro nei territori verso il XIII Congresso Regionale AGCI LAZIO

La Cooperazione rappresenta il cuore dell’economia sociale, offrendo soluzioni concrete per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

In un mondo in continua evoluzione, le Cooperative creano opportunità di crescita inclusiva, promuovendo benessere sociale e innovazione. Questo approccio collaborativo non solo rafforza le economie locali, ma getta anche le basi per un futuro più equo e solidale, orientato al progresso delle persone e dei territori. Per questo motivo, il tema del XIII Congresso Regionale AGCI Lazio (Associazione Generale Cooperative Italiane), previsto per marzo 2025, sarà “Economia sociale: la cooperazione per guardare al futuro delle comunità”.

L’appuntamento a Frosinone di Mercoledì 4 dicembre 2024, alle ore 15.30, presso il Polo Didattico, in Via degli Anziati 17, “Sviluppo e Sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’Economia Sociale”, è il primo di quattro eventi nella nostra regione verso il Congresso AGCI Lazio del 2025 e sarà un’importante occasione di dialogo sul futuro associativo e della cooperazione nel sostenere lo sviluppo delle comunità locali.

Saranno a confronto i protagonisti del mondo cooperativo e figure istituzionali, del mondo associativo e economico-produttivo per esplorare il ruolo centrale delle cooperative e le sfide future del movimento cooperativo, in direzione di uno sviluppo sostenibile e nella promozione di un’economia più inclusiva e resiliente.

Per Marco Olivieri, presidente AGCI Lazio, “Questo primo appuntamento di confronto, in primis con il mondo istituzionale a Frosinone è importante per sottolineare la rilevante azione di AGCI e di tutta la cooperazione per un’economia davvero sociale in direzione di uno sviluppo armonico nelle nostre comunità locali e dei territori e, al contempo, come prima tappa anche per tessere e costruire con le nostre cooperative aderenti i temi-cardine del Documento programmatico 2025-2029, in vista del nostro Congresso di marzo 2025”.

Il programma del 4 dicembre prevede:

Alle 15.30 l’introduzione di Marco Olivieri, presidente AGCI Lazio.

Seguiranno i saluti istituzionali di Antonio Scaccia, vice sindaco di Frosinone; Luca Di Stefano, presidente della Provincia di Frosinone; Raffaele Trequattrini, commissario straordinario del Consorzio Industriale del Lazio; Gianluca Quadrini, presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e vice presidente ANCI Lazio; Giovanni Acampora, presidente CCIAA Camera di Commercio della Provincia di Frosinone e Latina

Alle ore 16.30 saranno a confronto, moderati dal giornalista Emiliano Fiore, Gabriele Tullio, presidente nazionale UAI – Unione Artigiani Italiani; Antonello Capua, vice presidente Consorzio Allevatori-Bufalini, esperto di cooperazione; Gianrico Rossi, presidente Cooperativa Autentica; Ramona Deseira, consulente sportello AGCI Lazio di Frosinone; Marco Dell’lsola, rettore dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

Giovanni Schiavone, presidente AGCI Nazionale, assieme a Marta Angelelli, interverranno sul Meeting di AGCI Nazionale per la promozione e sviluppo della Cooperazione – Piano di Azione 2024-2025.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Schiavone, presidente AGCI Nazionale

A chiusura dell’evento, un soft dinner per degustare i prodotti tipici delle cooperative aderenti ad AGCI.

Note su AGCI

A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane) nasce nel 1952 è una delle tre storiche Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento cooperativo italiano.

AGCI Lazio opera nella nostra Regione per sostenere il movimento cooperativo locale e il suo obiettivo principale è quello di promuovere la cooperazione in diversi settori economici, come l’agricoltura, la pesca, la finanza, la produzione, i servizi e l’abitazione.

AGCI Lazio supporta le cooperative fornendo assistenza tecnica, legale e amministrativa, con particolare attenzione alla crescita sostenibile e al benessere delle comunità locali. È parte di una rete più ampia, collaborando con organizzazioni nazionali e regionali come Lazio Innova e il Forum Terzo Settore del Lazio.

Uno degli obiettivi principali è garantire l’accesso a servizi essenziali come la casa per fasce sociali vulnerabili e la creazione di progetti che favoriscano l’inclusione e la sostenibilità.