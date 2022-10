Frosinone – Sviluppo e crescita del territorio. Le parole di Pompeo

Nella giornata di ieri, dall’interno di una delle nostre aziende, la Klopman,si è parlato di insediamenti industriali, sostenibilità ambientale e di un nuovo modello di sviluppo integrato.

L’ intento è di ragionare insieme per favorire la crescita del nostro territorio e studi come questo non possono che incentivare una visione futuribile per la nostra Provincia, anche grazie alla linfa dei giovani.

Il nostro Ente ha fatto e fa ogni giorno la propria parte con misure e azioni concrete, come le nuove linee guida per le autorizzazioni uniche ambientali redatte con Unindustria e Arpa Lazio.

Le condizioni per un futuro più consapevole e per città più vivibili ci sono tutte: il progetto di rilancio è già partito.