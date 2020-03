Frosinone, Supino, Torrice e Giuliano di Roma, – Contrasto alla diffusione del coronavirus: ancora tanti i furbetti, diverse denunce

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frosinone ed i militari delle rispettive Stazioni competenti per territorio hanno deferito in stato di libertà 11 persone, le quali a seguito del controllo fornivano motivazioni non rientranti nelle condizioni di necessità ed esigenze previste dal decreto in argomento. Due di queste, una 26enne residente a Torrice ed una 59enne di Giuliano di Roma, venivano deferite anche per aver fornito false dichiarazioni sul modulo di autocertificazione. La 59enne, inoltre, veniva deferita anche per interruzione di pubblico servizio, poiché al momento del controllo eseguito su di un autobus di linea, con le sue rimostranze ritardava la partenza dello stesso per circa 40 minuti, rifiutandosi di scendere.

comunicato stampa foto web

