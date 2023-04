Frosinone, successo per l’open day Carta identità elettronica

Grande successo, sabato, per l’open day per la Carta di identità elettronica, organizzato dall’amministrazione comunale su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli. Tantissimi i cittadini che hanno approfittato dell’iniziativa realizzata dall’assessorato all’innovazione coordinato da Alessandra Sardellitti per rinnovare, senza prenotazione, la carta d’identità non più valida o in scadenza nei prossimi 6 mesi, presso gli uffici comunali di anagrafe e stato civile di piazza VI dicembre.

In totale, gli uffici hanno rilasciato 140 carte d’identità elettroniche. Molto apprezzata dagli utenti la possibilità di effettuare la foto direttamente sul posto, con l’apparecchiatura messa a disposizione del Comune. Il successo dell’open day per la Cie è stato tale che, esauriti gli slot messi a disposizione (evasi tramite le postazioni dell’ufficio anagrafe abilitate, come da normativa), il personale presente ha provveduto a raccogliere i nominativi e i riferimenti telefonici dei cittadini (superiori alle 200 unità) che, nei prossimi giorni, saranno contattati direttamente dagli uffici per fissare l’appuntamento per il rinnovo in giornate dedicate. L’amministrazione sta, inoltre, valutando la possibilità di organizzare un altro open day per la Cie.

“Tanti i cittadini appartenenti a tutte le fasce d’età che, dall’apertura degli sportelli fino alla chiusura pomeridiana delle 16, hanno colto l’opportunità dell’open day per rinnovare il proprio documento – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – L’evento di oggi rientra nell’ambito di tutte le attività che l’amministrazione intende portare avanti per essere sempre al fianco dei cittadini e delle loro esigenze, rendendo le procedure più snelle e veloci. Grazie alla carta di identità elettronica, i cittadini potranno dialogare ancora più facilmente con enti ed istituzioni, accedendo in maniera semplice anche a servizi online per i quali, in precedenza, era necessario lo Spid. Trasformazione digitale significa, per la nostra amministrazione, dare priorità a efficienza, sicurezza e vantaggi per la comunità”.

“Grazie a tutti i cittadini di Frosinone che hanno partecipato all’open day di oggi. Il grande successo dell’iniziativa è l’indicatore di come sia necessario proseguire nel percorso che l’amministrazione Mastrangeli ha posto al centro della propria agenda. L’assessorato all’innovazione e alla smart city, in particolare, non lavora per ottenere obiettivi ‘virtuali’ ma, molto concretamente, è impegnato su tematiche quali la sburocratizzazione, la sostenibilità, il potenziamento dei servizi e la semplificazione, affinché Frosinone diventi sempre più una città a ‘misura di persona’, moderna e funzionale. Un ringraziamento particolare – ha concluso l’assessore Sardellitti – va rivolto al personale degli uffici comunali, dei servizi demografici e del Ced che, con la consueta professionalità, hanno assicurato il perfetto svolgimento dell’open day”.

COMUNICATO STAMPA