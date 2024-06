Frosinone, successo per le isole pedonali del sabato

Grande successo, sabato scorso, per l’esordio dell’isola pedonale nel tratto di via Aldo Moro dall’intersezione con Via Francesco Veccia fino a piazzale De Matthaeis. L’iniziativa è stata adottata, in via sperimentale, su impulso dell’assessore al commercio Valentina Sementilli, e sarà replicata il primo ed il terzo sabato dei mesi di luglio, agosto e settembre, dalle ore 18 alle ore 24.“L’introduzione delle isole pedonali del sabato pomeriggio, con contestuale prolungamento dell’orario delle attività commerciali anche nelle ore serali, è stata accolta con favore dai cittadini e da diversi esercenti del tratto interessato. Molto apprezzate anche le attività di intrattenimento e animazione rivolte ai più piccoli – ha dichiarato l’assessore Sementilli – Si tratta di una misura su cui l’amministrazione Mastrangeli intende puntare per arricchire l’esperienza dei cittadini e dei visitatori nella nostra città. Questa iniziativa, attualmente allo stato sperimentale, continuerà a svolgersi secondo attenta pianificazione e attraverso il dialogo costante con i rappresentanti delle attività commerciali e della comunità locale, al fine di creare uno spazio urbano accogliente.Le isole pedonali, infatti, contribuiscono a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e a sensibilizzare sulle tematiche ambientali, promuovendo inoltre una maggiore vivibilità degli spazi pubblici per giovani, famiglie e anziani, che possono così passeggiare e fare acquisti in un ambiente più piacevole.La creazione di queste aree riservate ai pedoni costituisce anche un’opportunità per socializzare e partecipare a eventi. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente l’andamento di questa iniziativa e a raccogliere i feedback di cittadini e commercianti per apportare eventuali miglioramenti e garantirne il successo duraturo”.L’istituzione dell’isola pedonale sperimentale del sabato si è aggiunta quindi alle isole pedonali domenicali. L’obiettivo dell’amministrazione è presidiare lo sviluppo delle attività produttive locali, la loro capacità di integrarsi con il contesto urbano e dei rapporti socioeconomici, oltre a promuovere uno strumento di miglioramento della qualità dell’aria. In concomitanza con l’avvio dei saldi estivi, sabato 6 luglio, inoltre, l’amministrazione sta organizzando una serie di attività nell’area pedonale di via Aldo Moro in sinergia con gli operatori commerciali

