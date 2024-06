Frosinone, successo per la Summer experience al Parco della Collina Alta

Musica, arte, incontri nella cornice unica di un parco al centro della città: la “Summer experience” di Ichor aps, realizzata in collaborazione con gli assessorati al centro storico (di Rossella Testa) e all’ambiente (del vicesindaco Antonio Scaccia), in questi giorni, sta riscuotendo grande successo specie tra i più giovani che, nell’affascinante palcoscenico naturale del Parco della Collina Alta, hanno trovato il luogo ideale per prendere parte a un’esperienza immersiva.

Dopo la ricca serie di eventi del calendario del mese di giugno, la manifestazione proseguirà a luglio, da venerdì 5: dalle 10 alle 19, contest di fotografia estemporanea (street photography). Sabato 6, dalle 10 alle 19, esposizione e proclamazione vincitore del contest. Si prosegue venerdì 12: dalle 17 alle 22 si terrà il vernissage en plein air garden experience vernissage. Anche in questo caso, saranno forniti ai partecipanti tela, colori e pennelli, mentre si snoderà un percorso di degustazione di piatti francesi e champagne, con musica classica di accompagnamento. Sabato 13, ancora in programma dalle 17 alle 22 il vernissage en plein air garden experience; venerdì 19, dalle 17 alle 22, vernissage di moda: fashion show con selezione musicale e aperitivo. Infine, sabato 20 dalle 17 alle 22, aperitivo con l’artista; venerdì 26 dalle 10 alle 19, mostra collettiva The Winners of Epiphyllum Prize. Per info: 333/5847765; 331/1603240.

COMUNICATO STAMPA