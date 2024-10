Frosinone, successo per la Festa della Scuola e della Costituzione.

Una Festa intergenerazionale per ribadire il valore identitario e unitario dell’appartenenza alla comunità, per riflettere su doveri e diritti dei cittadini e per condividere momenti di gioia e aggregazione: questi gli elementi portanti della Festa della Scuola e della Costituzione. L’edizione 2024 si è tenuta, sabato, al palazzo dello sport di Frosinone.

Presenti, con il Sindaco Riccardo Mastrangeli e l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Sementilli, i dirigenti, i docenti e gli studenti dei quattro comprensivi e le loro famiglie.

“La Festa della Scuola e della Costituzione è diventata, dal 2012, un appuntamento irrinunciabile per gli studenti delle scuole elementari e medie del capoluogo – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Gli studenti, grazie anche al prezioso supporto dei dirigenti e dei docenti, sono stati oggi protagonisti di rappresentazioni di alto profilo artistico e culturale ispirate all’articolo 3 della nostra Carta costituzionale, atto fondamentale della Repubblica italiana, che così recita: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese’.

L’articolo 3 ribadisce, dunque, in modo molto chiaro e semplice che tutti noi, grandi e piccoli, abbiamo gli stessi diritti e doveri e dobbiamo essere trattati con lo stesso rispetto.

L’articolo 3 è stato scritto per ricordarci che ogni persona ha valore, e che nessuno può essere escluso o trattato diversamente. Quando il diritto di un singolo viene negato, infatti, è tutta la comunità a risentirne. La Repubblica Italiana, infatti, non è un’entità astratta, ma è formata da ognuno di noi, con le sue caratteristiche, le sue competenze, il suo essere speciale e unico. Questo significa che è necessario lavorare tutti insieme per rimuovere gli ostacoli che possono impedire alle persone di realizzarsi pienamente all’interno della nostra società e di contribuire, così, attivamente alla coesione e alla solidità della comunità. Dobbiamo impegnarci a fare in modo che ogni persona abbia le stesse opportunità di crescere, imparare e realizzare i propri sogni”.

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato l’assessore Sementilli – ai ragazzi che con tanto entusiasmo e impegno hanno lavorato alle performance di oggi e che, quotidianamente, tassello dopo tassello, nelle aule delle nostre scuole, costruiscono il proprio bagaglio di esperienze e di conoscenze, che permetterà loro di affrontare con successo le sfide che il futuro riserverà loro. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il sostegno delle famiglie, dei dirigenti, dei docenti e di tutto il personale non docente che, giorno dopo giorno, all’interno degli istituti del nostro territorio, lavorano affinché ogni studente esprima pienamente il proprio potenziale, sia nell’ambito professionale che umano, per eccellere nella professione di domani e per diventare un cittadino consapevole e responsabile, all’interno di una società che ci auguriamo metta sempre più al primo posto i valori del merito, della solidarietà, della coesione sociale”.

comunicato stampa